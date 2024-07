Revelan aprobación de preguntas para presidente Biden

Apariciones de Biden en programas de radio. Cortesía

La campaña del presidente Joe Biden proporcionó listas de preguntas aprobadas a dos presentadores de radio que le hicieron las primeras entrevistas después de su vacilante desempeño en el debate, dijeron ambos presentadores el sábado.

Las apariciones de Biden el jueves en programas de radio en los estados críticos de Wisconsin y Pensilvania fueron sus primeras oportunidades de demostrar que podía responder preguntas y discutir su historial después de un debate en el que el hombre de 81 años luchó repetidamente para completar oraciones y presionar su caso contra el republicano Donald Trump.

El presentador de radio, Earl Ingram, dijo el sábado que los asesores de Biden se comunicaron con él directamente para su entrevista que se transmitió el jueves y le enviaron una lista de cuatro preguntas por adelantado, sobre las cuales no hubo negociación.

“Me dieron las preguntas exactas que debía hacer”, dijo Ingram, cuyo programa The Earl Ingram Show se transmite en todo el estado a través de 20 canales de Wisconsin, a The Associated Press. “No hubo idas y venidas”.

Pero aunque las entrevistas fueron pensadas como parte de un esfuerzo por restaurar la fe en la capacidad de Biden no sólo para gobernar durante los próximos cuatro años, sino también para hacer campaña con éxito, la revelación creó preguntas sobre si Biden era capaz de actuar en momentos ad hoc y sin guion después de su desastrosa actuación en el debate.

En una aparición anterior con Ingram en CNN, Andrea Lawful-Sanders, presentadora de “The Source” en WURD en Filadelfia, dijo que había recibido una lista de ocho preguntas, de las cuales aprobó cuatro.

La campaña de Biden señaló que es una práctica común sugerir preguntas y dijo que la aceptación de las preguntas no era un requisito previo para las entrevistas en sí.