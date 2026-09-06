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Revelan carreras con más desempleo en México

Septiembre 06 del 2026
Carreras enfocadas al ambiente tienen mayor rango de desempleo. Cortesía
Carreras enfocadas al ambiente tienen mayor rango de desempleo. Cortesía

Ecología y ciencias ambientales es la carrera con mayor porcentaje de personas desempleadas en México, con una tasa de 9.1 %, seguida de Tecnología para la protección del medio ambiente, con 8.9 %, de acuerdo con datos de Compara Carreras 2026, elaborados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el tercer lugar se encuentra Industria de la minería, extracción y metalurgia, donde 8.8 % de sus egresados está desempleado, mientras que Planeación, evaluación e investigación educativa ocupa la cuarta posición, con 8.6 %.

Biología completa la lista de las cinco carreras con mayor desempleo, con una tasa de 7.5 %, según la información difundida por el organismo.

Menor desempleo

En contraste, Programas generales de ciencias sociales presenta el menor porcentaje de personas desempleadas, con apenas 0.3 %. La diferencia respecto de Ecología y ciencias ambientales, que encabeza la lista, es de 8.8 puntos porcentuales.

Formación docente para nivel primaria aparece como la segunda carrera con menor desempleo, con una tasa de 0.9 %, seguida de Formación docente para nivel secundaria, con 1.1 %.

En el cuarto sitio se encuentra Formación docente para nivel preescolar, con 1.2 %, mientras que Administración pública completa el grupo de las cinco carreras con menor desempleo, con 1.3 %.

De esta forma, tres de las cinco profesiones con las tasas de desempleo más bajas corresponden a la formación de docentes de preescolar, primaria y secundaria.

Según los datos del IMCO, la tasa de desempleo de Ecología y ciencias ambientales es más de 30 veces superior a la registrada en Programas generales de ciencias sociales, que presenta el porcentaje más bajo entre las carreras analizadas.

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