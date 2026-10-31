Revelan cómo operaban empresas proveedoras del INE

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos compañías identificadas con las siglas “GC” y “GHC” acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos (mdp) con diferentes entidades públicas, de forma principal en el ámbito electoral como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) de distintas entidades de México de 2014 a 2026.

En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, detalló que gracias a labores de inteligencia de dicha dependencia se detectó que de este monto 3 mil 790 mdp corresponden a organismos electorales locales.

Al INE le corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 mdp, en otras palabras, el 11.3 por ciento del total.

Abren investigación de oficio al INE

Reafirmó que se ha comenzado una investigación de oficio respecto de irregularidades en el INE. “Esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas, servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.

Asimismo, “Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores”.

Asegura servidores de Territorium

Además, la ASF aseguró de forma precautoria los repositorios de información y los servidores informáticos de la compañía Territorium Life, la cual hizo el examen de acceso a la educación superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en línea, con el fin de preservar las pruebas.

El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, le informó a la Cámara de Diputados que se lleva a cabo la investigación por las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma usada para la aplicación del examen de admisión a la licenciatura.

Identifica simulación de operaciones en NL y Sinaloa

Así también, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que en Nuevo León y Sinaloa se identificaron esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones con la finalidad de transferir recursos públicos a través del pago de proveedores.

En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoria de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, dijo que el destino final de los recursos “estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.

Acerca de Sinaloa, expuso una gráfica donde indicó que entes públicos estatales y municipales adjudicaron obra pública a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal.