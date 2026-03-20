Revelan gastos de la producción de La Moreniza

“La Moreniza”, el podcast de Luisa María Alcale Luján, ha tenido un costo solamente de producción de al menos 121 mil 250 pesos en sus primeras 41 transmisiones, de acuerdo con una solicitud de transparencia obtenida por El Universal .

En un comienzo, el movimiento guinda aseguró a este diario que el podcast funcionaba “para difundir los ideales de la transformación”, razón por la cual no generaba gasto alguno al partido.

Sin embargo, la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (INE), presidida por el consejero Arturo Castillo Loza, determinó que dicha respuesta fue “incompleta”, “poco congruente” y contraria al derecho de acceso a la información.

Apenas el pasado miércoles, el partido respondió que “cumplió en tiempo y forma” con la solicitud, pero que la información no pudo ser compartida debido a que no se contaba con un correo electrónico del recurrente.

En respuesta, la Secretaría de Finanzas informó que tras realizar una nueva búsqueda, se contempla un costo estimado en la edición del podcast que asciende a 13 mil 599 pesos por día y 2 mil 957 pesos por hora.