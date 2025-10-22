Revelan que Osorio y Zuarth querían unirse a 4T

El año pasado, el panista Roberto Gil Zuarth y el expriista Miguel Ángel Osorio Chong pretendieron ingresar a Morena, pero fueron rechazados, reveló el senador Gerardo Fernández Noroña.

El legislador aseguró en conferencia de prensa que Morena se reserva su derecho de admisión, por lo que “no caben” en sus filas ese tipo de perfiles.

Detalló que Gil Zuarth buscaba llegar al Senado por la vía plurinominal. “Nada que ver con ese tipo de gente. Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Y es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Quería venir de pechito al Senado, pluri”, aseguró.

Fernández Noroña, no se quedó con las ganas de revelar más casos de políticos rechazados por Morena.

“Si yo les platicara… ¡si yo les platicara! No me digan que Osorio Chong también. Si yo les platicara. Lo dije, me traicionó el subconsciente”, apuntó.

Dijo que no cualquiera puede ingresar a Morena porque “imagínense que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa dijera ‘yo me sumo a Morena’, sáquese perro, aquí no cabe, de ninguna manera”.

Fernández confirma licencia por 12 días

El senador Gerardo Fernández Noroña, además confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles y regresará el 2 de noviembre.