Revelan videos de seguimiento a regidor Rivas

Una secuencia de videos obtenidos durante el viernes pasado confirman que el ataque contra el regidor Gabriel Rivas Ríos obedeció presuntamente a una acción planificada. La autenticidad del contenido audiovisual fue corroborada por autoridades municipales, estatales y federales.

En la videograbación se observa que el regidor de Morena sale del Ayuntamiento de Cuernavaca a las 15.35 horas del 4 de noviembre pasado a bordo de su vehículo tipo March.

Su auto toma la puerta que da a la calle Netzahualcóyotl y al llegar a la esquina dobla a la derecha y se incorpora a la calle Motolinía. En paralelo a su salida, una patrulla de Seguridad Pública de Cuernavaca, arranca y sigue de frente, pero al llegar a la esquina dobla hacia su izquierda y se incorpora a la calle Netzahualcóyotl.

Aparece atacante

Unos 30 segundos después, aparece un motociclista con casco blanco que comienza a seguir el vehículo del regidor. Minutos después, en una plaza comercial de la calle Rufino Tamayo, Gabriel Rivas detiene su March para dejar ropa en una lavandería.

Finalmente, sale de la plaza y unos segundos después, el motociclista arranca para continuar el seguimiento y aproximadamente un kilómetro adelante, en un punto muy concurrido de la colonia Acapatzingo; otra cámara de seguridad confirma el seguimiento del motociclista al vehículo azul. En ese sitio surge otra motocicleta.

Unos dos kilómetros adelante, poco antes de las 16.00 horas, en el primer tramo de la calle de los Ejidos de Acapatzingo, el regidor es presa del ataque armado.