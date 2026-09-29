Revelan vínculo de funeraria y Semefo con los normalistas

En conferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, anunciaron nuevas líneas de investigación que han permitido más detenciones de presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Pazarán Álvarez detalló que se han revisado “sábanas telefónicas” y otros elementos que no habían sido tomados en cuenta, por lo que anunció que se encontraron evidencias de la vinculación de la funeraria “El Ángel” y el Servicio Médico Forense de Iguala, por lo que siete personas fueron aprehendidas y llevadas al penal del Altiplano para ser procesadas.

El subsecretario Arturo Medina aseguró que el caso Ayotzinapa sigue siendo prioridad para el Gobierno de la República.

Dijo que se han reanalizado millones de documentos y registros con nuevas herramientas para fortalecer investigaciones, abrir líneas y orientar búsquedas.

Recalcó que este “terrible suceso que marcó la historia de nuestro país” reclama sensibilidad, escucha y diálogo con las familias.

Arturo Medina adelantó que de ahora en adelante se trabajará en mantener y ampliar la búsqueda de los estudiantes, encontrar la verdad y la justicia, profundizar la investigación de la línea de las videograbaciones, su destino y la participación de diversas personas, incluidos funcionarios de aquel momento; profundizar la investigación de la línea de la funeraria y el Semefo; mantener el diálogo y la atención a las madres y a los padres de los jóvenes desaparecidos, y garantizar sus derechos.

Indicó que al día de hoy se cuentan con 162 expedientes. De ellos, 60 corresponden a averiguaciones previas, 42 a carpetas de investigación y 60 a causas penales. También se tiene un registro de 168 personas sujetas a proceso. De ese total, 130 personas se encuentran detenidas en prisión. Unas 38 cuentan con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.