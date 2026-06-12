Revira Nuño contra CSP sobre el paro

El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, miente al asegurar que desde hace muchos años los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen sus salarios cuando participan en manifestaciones.

En entrevista, sostuvo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto sí se aplicaban descuentos debido a faltas injustificadas e, inclusive, el cese para quienes acumulaban más de tres ausencias consecutivas sin justificación.

El jueves, El Gran Diario de México publicó que, en 10 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha representado un costo de más de 586 millones de pesos para el erario en pago de salarios, de acuerdo con estimaciones llevadas a cabo a partir de los 88 mil 106 maestros reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de 20 mil pesos informado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los maestros de la CNTE continúan cobrando su salario, aunque están en huelga y atribuyó esa situación a acuerdos alcanzados en administraciones anteriores.

“Ellos tienen un acuerdo en Oaxaca, desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan no pierden su salario”, explicó.

Nuño sostuvo que la autoridad educativa ha renunciado a aplicar mecanismos que, a su juicio, fueron diseñados para garantizar el derecho a la educación de los alumnos y evitar interrupciones prolongadas de clases.