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Revisa UIF empresas del cuñado de López Obrador

Marzo 31 del 2026
Revisa UIF empresas del cuñado de López Obrador

Las empresas del Bienestar del cuñado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cuentan con operaciones inusuales, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto luego de información difundida en medios de comunicación sobre las empresas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.

La UIF resaltó que como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales.

Indicó que este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, también el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF en el ámbito de sus atribuciones.

La SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la integridad del sistema financiero.

Socios

El 26 de marzo este diario publicó que entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Müller registró junto con otros socios un par de empresas dedicadas a los servicios financieros y a las transferencias de dinero llamadas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V. Entre los socios se nombran dos personas de origen extranjero, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Los nombres de los accionistas extranjeros coinciden con los de unos acusados por lavado de dinero en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland.

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