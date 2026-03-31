Revisa UIF empresas del cuñado de López Obrador

Las empresas del Bienestar del cuñado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no cuentan con operaciones inusuales, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto luego de información difundida en medios de comunicación sobre las empresas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.

La UIF resaltó que como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales.

Indicó que este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, también el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF en el ámbito de sus atribuciones.

La SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la integridad del sistema financiero.

Socios

El 26 de marzo este diario publicó que entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Müller registró junto con otros socios un par de empresas dedicadas a los servicios financieros y a las transferencias de dinero llamadas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V. Entre los socios se nombran dos personas de origen extranjero, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Los nombres de los accionistas extranjeros coinciden con los de unos acusados por lavado de dinero en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland.