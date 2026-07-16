Revisan acusación de pederastia contra sacerdote

La Arquidiócesis Primada de México abrió una investigación interna por el delito de pederastia presuntamente cometido por un sacerdote, quien fue detenido el pasado 9 de julio, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

“El Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, ha instruido a la autoridad eclesiástica para que inicie la investigación previa correspondiente, de conformidad con el derecho canónico y con los procedimientos establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”, informó.

Sin embargo, evitó emitir un juicio anticipado sobre el caso, e informó que no dará a conocer la identidad del sacerdote señalado; asimismo, pidió a la sociedad en general no difundir cualquier dato que permita identificar a la menor de edad afectada.

“La Arquidiócesis reconoce el derecho que toda persona tiene a la presunción de inocencia y al debido proceso. Por ello, evitará emitir juicios anticipados y, en respeto a las investigaciones en curso y a las disposiciones legales aplicables, se abstendrá de revelar la identidad del sacerdote mientras las autoridades competentes desarrollen las diligencias correspondientes”, manifestó en un comunicado.

Contribuirán en esclarecimiento

La Arquidiócesis refirió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no les ha notificado el arresto, pero manifestó su disposición a colaborar para “contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”.