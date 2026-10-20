Revisan avances para homologar delito de abuso

La Secretaría de las Mujeres revisará los avances en las 32 entidades federativas para homologar el delito de abuso sexual y verificar el cumplimiento de los compromisos para prevenir y sancionar la violencia sexual contra las mujeres, así como garantizar su acceso a la justicia.

Laura Itzel Castillo Juárez anunció que se celebrará una nueva reunión del Acuerdo de Xicoténcatl, firmado el 13 de noviembre de 2025, con el propósito de evaluar los resultados alcanzados en los estados y dar seguimiento a las acciones pendientes.

Durante una reunión virtual con las responsables de las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), la funcionaria también planteó como prioridades la procuración de justicia con perspectiva de género, la creación de fiscalías especializadas para investigar delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, la reducción de la brecha salarial y el fortalecimiento de las medidas de protección.

Entre los asuntos que requieren atención, mencionó el reconocimiento de la violencia ejercida a través de interpósita persona, conocida como violencia vicaria.

Convocatoria

La titular de la dependencia convocó a las titulares de las secretarías e institutos de las Mujeres de todo el país a coordinar las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de los 16 Días de Activismo, que concluirán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Explicó que estas jornadas permitirán reforzar las acciones de prevención, acercar información a la población y promover la participación de instituciones y comunidades en la eliminación de las violencias.

Durante el encuentro, las representantes estatales compartieron las actividades que desarrollarán en sus entidades, los resultados de sus programas y las dificultades que enfrentan para acercar los servicios de atención a las mujeres.

La secretaria destacó el funcionamiento de los mil un Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), donde se ofrece orientación, acompañamiento y actividades comunitarias para promover el ejercicio de los derechos de las mujeres.