Revisan Morena y PT coalición rumbo a elecciones de 2027

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que se instaló la mesa técnica solicitada por el Partido del Trabajo (PT), con el objetivo de fortalecer el proceso de coalición de cara a las elecciones del 2027 y afirmó que quien le apuesta a la división de la alianza “se quedará con las ganas”.

A través de redes sociales, Hernández Mora sostuvo que “nuestras alianzas están construidas sobre principios, ideales compartidos, el compromiso con el pueblo de México y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

“Ante la debilidad de la derecha que se opone a la transformación y le apuesta a la división de la Cuarta Transformación, les informo que se quedarán con las ganas. No es lo mismo tener puntos encontrados y debatir, que una ruptura”, dijo.

“En los movimientos democráticos, el debate es parte de la construcción de lo común y enriquece”, agregó.

Seguiremos juntos

Además, aseguró que “seguiremos juntos y juntas, defendiendo la Cuarta Transformación y trabajando por el proyecto colectivo que nos une”.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que no habrá ruptura en la 4T y confió en que el diálogo con el Partido del Trabajo permitirá resolver las diferencias.

“Las molestias tienen que ser pasajeras en política, ¿no?”, advirtió.

Pero hay un reclamo del PT de que no han incluido en sus perfiles, se le cuestionó.

“He leído eso, he leído eso, pero se va a resolver. Tengan confianza en que se va a resolver. Esta coalición todavía da para más”, aseguró.

Al concluir la visita del presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, al Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, calificó de “muy valiosa” su presencia en el recinto legislativo.

Durante la reunión hubo intercambio de obsequios. El senador Martínez regaló al mandatario asiático una artesanía queretana.