Revisan reglas contra lavado de dinero en afores

El titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Héctor Santana, dijo que las nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero en las Afore ya se encuentran en discusión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Desde inicios de mes, la dependencia explicó que dichas medidas se fortalecerán con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el objetivo de fortalecer el sistema de Afores en materia de prevención ante el blanqueo de activos, considerado uno de los principales retos de los mercados en la actualidad.

Según Santana Suárez, las presiones en el gasto público en materia de pensiones es un problema que ya se había estimado incluso desde que nacieron las afores en 1997 y tras la reforma a la Ley del Issste en 2007.

Detalló que el gasto en pensiones representa cerca del 22 % del presupuesto federal y superan el 4.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante dicho escenario, resaltó la necesidad de garantizar sinergias entre el gobierno y los participantes del sistema, y así los trabajadores puedan ahorrar para su futuro y también mejorar los mecanismos de inversión.