Revisan temas económicos con delegación alemana

En el marco de la visita a México del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con la delegación empresarial alemana, previo a la reunión que sostendría con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión con representantes de Merck, Bosch, Flix y diversas pymes alemanas, De la Fuente destacó su importancia para ambas economías y señaló que las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana.

Particularmente, dijo, en sectores como el automotriz, ingeniería, químicos, farmacéutico y manufactura avanzada.

“Así como los fuertes flujos de comercio e inversión, que colocan a México como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2 mil 100 empresas de ese país operando en el nuestro y generando más de 300 mil empleos de alta calidad”, destacó.

En el encuentro acompañaron al canciller el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; los directores generales de Diplomacia Económica, Farid Hannan; para Europa, Octavio Tripp y de Coordinación Política, Pedro Matar.