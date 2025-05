Revisará EU la reforma judicial “por sus méritos”

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que a Estados Unidos no le interesa participar en el debate previo de la reforma al Poder Judicial y que se esperará a su implementación para realizar una evaluación y sus impactos.

“Lo que me han dicho, si no los titulares, quienes están en sus equipos es, ‘la vamos a evaluar por sus méritos; o sea, no nos interesa influir en contra porque se va a dar. Lo que vamos a ver para fijar un punto de vista, es esperar en qué termina, y en función de eso ya te daremos un punto de vista o una preocupación’”, dijo el funcionario.

Al participar en la reunión nacional de consejeros 2025 de BBVA México, Ebrard dijo que no es la posición de Estados Unidos asumir una posición en contra de la reforma judicial.

“Es una posición pragmática y van a ver si funciona, si no también te lo decimos y así lo hablaremos”, dijo el funcionario.

Sener busca acelerar proyectos

De acuerdo con Ebrard, dijo que en la actual administración, con un trabajo encabezado por la Secretaría de Energía, se buscan acelerar los proyectos de inversión en el sector energético, con el objetivo de que no sea una limitante para la llegada de nuevas empresas y avanzar hacia la relocalización.

“El objetivo es acelerar las inversiones que, sin duda, tenemos que acelerarlas, en materia de energía, eso no es discusión, porque de otra manera la energía se te puede volver una limitante, eso es importantísimo”, dijo.

En ese sentido, explicó que el gobierno mexicano ya se encuentra en la etapa de reglamentación para favorecer las inversiones en el sector.

Ebrard dijo que en medio de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay optimismo en que el TMEC sobreviva y se fortalezca, con lo que mantiene sus visitas semanales a Washington de cara a la revisión del acuerdo.