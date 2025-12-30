Revisará Tribunal Electoral 35 impugnaciones

Horas antes de la toma de protesta de los 212 nuevos alcaldes y alcaldesas de Veracruz, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá 35 recursos de inconformidad relacionados con la elección municipal.

Durante la sesión pública programada para este martes 30 de diciembre, el órgano jurisdiccional analizará los recursos derivados de la elección del 1 de junio, lo que podría provocar modificaciones en el mapa electoral.

Será el miércoles 31 de diciembre cuando las 212 nuevas autoridades municipales rindan protesta de ley, para entrar en funciones a partir del primer minuto del 1 de enero.

Las resoluciones de los casos en los municipios de Tamiahua y Jáltipan concentran la atención política y social, ya que en ambos podría anularse la elección.

Anulación

En el caso de Tamiahua, el magistrado electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, propone la anulación de la elección y la revocación del triunfo de la alcaldesa electa del PVEM, Citlali Medellín, por presuntamente rebasar el tope de gastos de campaña.

En tanto, se revisará la elección en Jáltipan, donde el Tribunal Electoral de Veracruz, avalado por la Sala Regional del TEPJF, determinó la anulación por violencia política de género.

Dicha resolución retiró el triunfo al alcalde electo de Movimiento Ciudadano, Gildardo Maldonado Guzmán, quien obtuvo 6 mil 125 votos, seguido por la candidata de la coalición PVEM-Morena, Mildred Marlene May.