Revisarán la seguridad del CCH Sur: rector

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que se revisarán los protocolos de seguridad del Plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur). Esto, luego de que el lunes por la tarde en las instalaciones del plantel, un estudiante perdiera la vida y un trabajador resultara herido, a manos de Lex Ashton, también miembro de la comunidad estudiantil.

Así, instruyó a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario que sesione de inmediato para atender la violencia en los estudiantes.

Lomelí Vanegas expresó que como rector condena la violencia y también se hace cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla.