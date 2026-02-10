Revocan amparo a exfuncionario

A casi cinco años de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, en la que participaron funcionarios públicos del municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó un amparo que concedió la libertad de Jhoan Ricardo Matus, presunto autor intelectual de este crimen.

El proyecto, aprobado por unanimidad bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero García, establece que la desaparición forzada es una de las formas más graves de violencia, que afecta de manera permanente a la víctima y a los familiares.

"Para evitar la impunidad, en casos como este las personas juzgadoras deben realizar una valoración integral de las pruebas, considerando elementos como la prueba circunstancial, las pruebas indirectas y el contexto en el cual ocurrieron los hechos", expuso el ministro ponente en sesión del Pleno de el lunes.

Guerrero García aseguró que este caso debe evaluarse con un enfoque diferenciado, por la situación de vulnerabilidad de la víctima, al tratarse de una mujer defensora de derechos humanos, quien enfrenta riesgos específicos por su género y labor, lo que las convierte en blanco de agresiones.