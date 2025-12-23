Revocan criterio de oportunidad a Raúl Rocha

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito decidió por mayoría de votos revocar la suspensión provisional concedida por el juez de Distrito en Materia Penal al empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Durante una sesión del Tribunal Colegiado de Circuito (TCC), el magistrado Carlos Alberto Flores planteó revocar la suspensión de Rocha Cantú al argumentar que el Pleno Regional del Centro Norte resolvió una contradicción de criterios que tratándose de una técnica de investigación, los testigos deben comparecer para ofrecer su dicho dentro de la carpeta de investigación.

Fue llamado a comparecer

Cabe señalar que de acuerdo a un expediente, el empresario fue llamado a comparecer en la Femdo, la primera el 8 de diciembre del 2025, para que los elementos de la SSPC pudieran recabar entrevista formal y así obtener datos para abonar a la investigación.

El 12 diciembre de este año nuevamente es requerido a las 11:00 horas para que el personal de la SSPC pudiera obtener datos del caso.

La constancia ministerial de 12 de diciembre de este año enfatiza que Rocha Cantú no se presentó ante la autoridad ministerial en la fecha y hora que fue citado.

“En consecuencia, se ordena realizar informe ejecutivo a efecto de solicitar al titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se autorice la revocación del criterio de oportunidad, lo anterior a efecto de que se ejerza acción penal en su contra”, indica la causa penal.