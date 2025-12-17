Revocan licencia a Vector Casa de Bolsa

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, fundada por el empresario Alfonso Romo, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero en junio pasado.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el regulador explicó que la firma solicitó la revocación de su licencia. Ocurrió seis meses después de los señalamientos del Tesoro estadounidense.

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, Vector Casa de Bolsa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Intercam y Cibanco de haber realizado supuestas operaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Ante las acusaciones de las autoridades estadounidenses, las tres firmas fueron intervenidas por la CNBV para intentar garantizar sus operaciones; sin embargo, experimentaron la pérdida de clientes y salida de recursos.