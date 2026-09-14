Revocan mandato de ediles de 3 municipios

El pleno del Congreso de Puebla revocó el mandato de alcaldes, regidores y síndicos de tres municipios donde existían problemas de gobernabilidad o sus presidentes municipales fueron detenidos, señalados de graves delitos.

Se trata de los municipios de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, donde los diputados locales crearon concejos municipales y designaron a sus integrantes para que concluyan el periodo constitucional 2024-2027.

Fue en sesión extraordinaria donde el pleno de la LXII Legislatura aprobó los dictámenes y a los integrantes de los concejos municipales.

En Esperanza, el alcalde de Morena, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido junto con varios sujetos y un arsenal señalado de presuntamente liderar una red de robo de autotransporte en carretera Puebla-Veracruz, además de extorsión y secuestro exprés.

En Acatlán de Osorio, la morenista Guadalupe Lucero Bárcenas enfrentó graves problemas de gobernabilidad, ello debido a que su Cabildo en pleno solicitó su remoción.

En el caso de Tepeyahualco, el alcalde emecista, Said de Jesús Godos Luna, fue detenido como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.