Revocan ministros amparo de Ley Minera a particular

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó un amparo que se concedió a un particular contra las reformas a la Ley Minera en materia de concesiones para minería y agua, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por siete siete a favor y dos en contra, los ministros negaron la protección de la justicia solicitada por el particular, porque las nuevas solicitudes de concesión que estaban en proceso fueron desechadas sin mayor trámite, tras la entrada en vigor de las reformas en mayo de 2023.

Durante el debate, Hugo Aguilar, presidente del Alto Tribunal, afirmó que la soberanía del Estado debe prevalecer en todo momento y que bajo ninguna consideración alguien que presenta una solicitud de concesión minera, ya tenga un derecho adquirido, por el solo hecho de presentarlo.

“Estamos frente a una reforma que se aprobó por urgente y obvia de necesidad, así lo dispuso el Poder Legislativo y se cuestiona que hubo violación al principio de liberación democrática; solo que quien viene al amparo no es un legislador, no es un partido político, no puede alegar un agravio de esta naturaleza, porque es un particular o un interesado en obtener una concesión, entonces en nada le beneficiaría que un alegato de esta naturaleza porque no formaría parte de la deliberación en el Poder Legislativo”, indicó.

Aguilar Ortiz agregó que la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales le permite al estado la libertad de generar nuevas condiciones y perspectivas, para que se acceda a la concesión.

En tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso revocar el amparo, señaló que el quejoso no estaba legitimado para impugnar el proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada.

Admiten recurso de Elektra contra el pago de 2 mil mdp al SAT

En tanto, Hugo Aguilar Ortiz admitió un recurso de revisión que Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó contra la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que le ordena el pago de dos mil millones de pesos en impuestos al SAT.

El asunto se turnó a la ponencia de Aguilar Ortiz, que deberá elaborar un proyecto de sentencia para someterlo a discusión en el pleno.