El Gobierno de Oaxaca revocó el Fiat notarial número 15 que le había sido otorgado a Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro, exsecretario privado del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Según el Gobierno del Estado, Nassar Piñeyro no cumplió con algunos de los requisitos para poder ser beneficiario de un Fiat notarial como tener una residencia en el estado no menor de cinco años, no haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso sin que haya sido rehabilitado, y no haber sido separado del ejercicio del Notariado dentro de la República Mexicana.

Además, no haber practicado un año en alguna Notaría del país en forma continua y tener cuando menos cinco años de práctica de la profesión de abogado, contados desde la fecha del examen profesional respectivo.

Tras la revocación, el pasado 31 de marzo, Nassar Piñeyro, por medio de un representante legal, acudió a las oficinas de la Dirección General de Notarías, donde entregó los libros notariales en su poder, apéndices y su sello fue destruido, por lo cual firmó su acta de clausura.