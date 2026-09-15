Revocan recortes salariales aplicados durante el covid

Mediante un motu proprio, el papa León XIV derogó las medidas de contención salarial adoptadas por el papa Francisco en el motu proprio “Un futuro sostenible” del 23 de marzo de 2021, las cuales, según escribe León XIV, “eran necesarias también para afrontar el excepcional desafío de la pandemia” de covid-19.

“Esas medidas pueden superarse ahora, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, con diversos instrumentos, en su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”, sostiene el sumo pontífice.

En esencia, se abole definitivamente la reducción del “diez por ciento del último salario pagado a los cardenales”.

En tanto, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) envía al papa León, en su cumpleaños, los mejores deseos de las iglesias de Italia, junto con oraciones de acción de gracias por su ministerio.

En su cumpleaños, el pontífice católico visitó la Biblioteca Apostólica Vaticana y emitió un quirógrafo designando nuevos espacios para la biblioteca y ordenando la construcción de un nuevo edificio.