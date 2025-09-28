Revocarán visa a Gustavo Petro por protesta contra Benjamin Netanyahu

El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que participara en protestas civiles en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La administración estadounidense señaló que el colombiano “incitó a la violencia”.

En una declaración publicada en X, el Departamento de Estado denunció que Petro “se paró en una calle de la ciudad de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

Calificó las acciones del mandatario colombiano de “imprudentes e incendiarias” y, por eso, añadió, “le revocaremos la visa”.