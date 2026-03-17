Rey reconoce que hubo abusos en Conquista

Este 16 de marzo, el rey Felipe VI visitó la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y reconoció que durante la Conquista hubo “mucho abuso”, por lo que pidió aprender del pasado.

Reclamo

“Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder”, señaló Felipe VI en un diálogo informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y que quedó registrado en un video que la Casa Real subió en redes sociales.

El suceso trajo a colación el reclamo de disculpas de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la negativa española a hacerlo, que derivó en una crisis en la relación bilateral que llevó al mandatario mexicano a declarar una “pausa” en las relaciones, aunque en la práctica, estas continuaron.

Recuento

El 1º de marzo de 2019, López Obrador mandó una carta al gobierno español y al Vaticano para solicitar sus disculpas por actos cometidos durante la época denominada Conquista, acontecimiento que calificó como “violento, doloroso y transgresor”.

En tanto, en espera de su toma de protesta como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo decidió no invitar al rey Felipe VI, decisión respaldada por López Obrador.