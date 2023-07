Ricardo Monreal califica como “delicado” contratos de Gálvez

El aspirante de Morena a coordinador de la defensa de la 4T, Ricardo Monreal, calificó como “delicado” y no ser un asunto menor que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, obtuviera contratos por mil 500 millones de pesos durante su trabajo como funcionaria.

“Me parece delicado el porqué mil 400 millones en contratos; no es una cosa fácil, no es un asunto trivial. Tampoco es un asunto menor.

“Yo, por ejemplo, en 45 años nunca he hecho un contrato con un gobierno, a pesar de haber sido tantas veces funcionario, no tengo empresas, no tengo ningún tipo de beneficios”, comentó.

Añadió que deben de ser los órganos de justicia, los de administración y de procuración los que determinen si hay responsabilidad contra Xóchitl Gálvez, luego de la información presentada por el presidente López Obrador.

Mencionó que la dirigencia nacional de Morena debe observar los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la selección del candidato presidencial al ser visible el derroche de publicidad.

Añadió que son momentos cruciales para la unidad, “creo que las reglas de Morena que se aprobaron por el consejo deben observarse”.

“Mi llamado a los demás compañeros es a moderar la publicidad. No la necesitamos, hay que tener comunicación con la gente, nadie debe vulnerarlas; aunque sean reglas internas, tenemos que respetarlas”, dijo.

Ricardo Monreal tuvo un encuentro con militantes y simpatizantes en el lienzo charro La Tapatía, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde expuso que la agenda de la Ciudad de México debe seguir siendo una ciudad de derechos.

Afirmó que en sus 46 años en el servicio público, 26 han sido con Andrés Manuel López Obrador.