Ricardo Monreal cierra sin multas

Cierro sin multas, sin notificaciones, sin llamadas del INE, sin ordenarme que baje algún espectacular porque no tengo, manifestó Ricardo Monreal, aspirante a la Coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación.

A horas de concluir este sábado estos 70 días y de realizar su última asamblea informativa, se dijo “muy contento y muy tranquilo, sin sanciones ni amonestaciones, y sin llamadas de atención del Partido, y con la campaña más, más austera. Cerraré aproximadamente en 3 millones 900; no gastaré ni siquiera los 5 millones que el Partido autorizó”.

Precisó que estos 70 días de recorrer el país fue una experiencia enriquecedora, extraordinaria, notable, formativa, donde conoció mucha gente; en casi 150 reuniones informativas, a quienes les agradeció, “A mí me trataron con objetividad y con profesionalismo, y eso lo reconozco y lo agradezco”.

Aún cuando va en último lugar de las encuestas, Ricardo Monreal se dice con esperanza de poder salir triunfador, al tiempo de pedir a la población analicen quién es el que tiene más experiencia política, quién puede conciliar al país, y quién puede generar condiciones para elevar a México a un nivel superior.

Sobre el presupuesto autorizado del INE para los partidos políticos, Monreal consideró un exceso el gasto por más de 10 mil 444 millones de pesos aprobado hoy por el consejo general del Instituto Nacional Electoral y se pronunció por no al derroche, no al dispendio y no al abuso de los partidos del erario público.