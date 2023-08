Ricardo Monreal indeciso sobre su futuro político

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la 4T y senador con licencia, Ricardo Monreal, el día de ayer asistió al Festival Zona Joven en la Ciudad de México, donde dio a conocer que primero finalizará los recorridos por el país y luego verá qué pasa.

Añadió que él estará donde sea útil para su partido, Morena, esto en torno a buscar ser candidato a la jefatura de Gobierno de la capital mexicana.

Tras asistir al Festival Zona Joven en la CDMX, el aspirante presidencial se comprometió a no generar fisuras ni división: “Estoy tranquilo; ahora voy a concluir este proceso con dignidad, condecoro y luego vamos a ver qué sucede, donde sea útil a Morena después de este proceso si no lo gano, si no quedo arriba.

“Voy a cuidar la unidad, eso es el reto mayor de todos, que no nos alteremos, que no provoquemos fisuras, que no nos dividamos porque es mucho lo que se pueda para la patria y para el país”, expuso.

Al ser cuestionado sobre si está politizado el tema de los libros de texto gratuito, consideró que se habrán de aclarar las dudas durante las conferencias vespertinas que se realizan en Palacio Nacional.

“Yo creo que con la aclaración de los días que en la tarde se analiza texto por texto, se va a aclarar cualquier circunstancia o cualquier inexactitud o cualquier error que incluso yo creo que se está dispuesto a corregir”, finalizó.