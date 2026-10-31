Ricardo Trevilla reconoce apoyo del Plan DN-III-E

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que las Fuerzas Armadas mantendrán su compromiso de auxiliar a la población ante cualquier emergencia y afirmó que no habrá obstáculo que les impida cumplir con esa misión.

En la ceremonia por los 60 años de la primera aplicación del Plan DN-III-E, realizada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el titular de la Defensa Nacional expresó ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que los soldados estarán presentes donde alguna familia o comunidad requiera ayuda.

“Puede tener la certeza de que mientras exista una familia que proteger, una comunidad que auxiliar y un mexicano que necesite el apoyo de un soldado, no habrá distancia que nos detenga, adversidad que nos doblegue, ni riesgo que nos aparte del cumplimiento de nuestro deber”, manifestó.

Trevilla Trejo destacó que desde 1966, cuando se aplicó por primera vez este mecanismo de auxilio, el personal militar ha participado en más de 87 mil eventos de emergencia, apoyando a la población ante huracanes, inundaciones, terremotos, incendios y contingencias sanitarias

Recuerda los inicios del Plan DN-III-E

Recordó que el Plan DN-III-E surgió en 1965, durante la gestión del entonces secretario de la Sedena, general Marcelino García Barragán, como parte del Plan de Defensa Nacional número tres, mediante un anexo denominado Plan de Auxilio a la Población Civil.

Su primera aplicación ocurrió en octubre de 1966, cuando el huracán Inés provocó el desbordamiento de los ríos Pánuco y Tamesí, con afectaciones en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, donde alrededor de 2 mil 500 viviendas resultaron destruidas.

El secretario recordó que, antes de la creación formal de este mecanismo, el Ejército ya participaba en labores de auxilio, como ocurrió durante las inundaciones de Guanajuato en 1926, el ciclón que azotó Tamaulipas en 1933 y los huracanes Hilda y Janet en 1955.