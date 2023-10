“Ridícula” la iniciativa del grupo republicano de EE. UU.

“Es una propaganda vil la del senado estadounidense”, dijo Obrador. Cortesía

El presidente López Obrador calificó de “ridícula” y “politiquera” la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, para frenar el apoyo que recibe México, esto como parte del combate en el tráfico de fentanilo.

“Es una propaganda vil y corriente, no hay que tomarlos en serio”, expresó al ser consultado sobre la decisión de los legisladores, que aún debe ser votada en el Senado, donde hay mayoría demócrata.

Referente al tema, el Ejecutivo federal subrayó que México “no está pidiendo nada” a los legisladores y criticó que si bien han aprobado el envío de miles de millones de dólares a Ucrania para la guerra contra Rusia, no discuten un proyecto con el fin de atender las causas estructurales de la migración.

“Cómo tan rápido autorizan 30, 40 mil mdd para armas en Ucrania y ahora nos vienen a decir a nosotros: ‘les vamos a quitar 40 millones de dólares’. Es ridículo. Nosotros destinamos para apoyar a países de América Latina y el Caribe 150 millones de dólares y hacen todo un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones; nosotros no les estamos pidiendo nada”, declaró el mandatario, quien recomendó a los legisladores del país vecino que atiendan a los jóvenes con educación gratuita, trabajo y amor para que no consuman fentanilo.