Riesgo que se imponga ley del más fuerte

El presidente francés Emmanuel Macron alertó ante la Asamblea General de la ONU sobre “el riesgo de que se imponga la ley del más fuerte”, así como “el egoísmo de algunos”.

Macron, quien habló después del discurso incendiario del presidente Donald Trump, defendió un “multilateralismo eficaz”.

El francés añadió que “el mundo se está derrumbando”, al tiempo que abogó por una mayor cooperación para abordar los desafíos globales.

Queda atorado en el tráfico de NY

Emmanuel Macron quedó atrapado la noche del lunes en el tráfico de Nueva York, agravado por la realización de la Asamblea General de la ONU, y fue captado en video intentando convencer a los policías de que lo ayudaran.

El video muestra a Macron bajando de su vehículo y pidiendo a un policía que le ayudara a pasar.

Al no conseguir pasar, Macron llama por teléfono, aparentemente al presidente Donald Trump para pedir su ayuda.

“¿Cómo estás? Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está cerrado por tu culpa”, dice Macron, riendo en la llamada.