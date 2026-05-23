Riña en Cereso deja un muerto y cinco heridos

El gabinete de seguridad informó que tras una riña en el pabellón tres del penal estatal de Ciudad Obregón, Sonora, hay cinco personas heridas y una más muerta, por lo que inició una investigación.

“Tras activarse los protocolos de corporaciones estatales, federales y municipales ingresaron para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario”, dijo en un comunicado.

En redes sociales circularon videos en los que se escuchan presuntas detonaciones de armas de fuego dentro del centro penitenciario, lo que provocó la movilización de familiares de internos hacia las inmediaciones del lugar.

Aseguró que Personal de Cruz Roja brindó atención prehospitalaria y realizó los traslados correspondientes para su valoración médica.

Afirmó que los hechos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) se encuentran controlados y las autoridades locales y federales seguirán informando al respecto.