Riña en pelea clandestina de gallos deja 5 muertos

Cinco personas muertas y siete lesionadas fue el saldo que dejó una riña tras una pelea clandestina de gallos en Corregidora, Querétaro.

El enfrentamiento se originó por disputas relacionadas con apuestas entre asistentes al evento realizado en un predio particular de la colonia Valle Dorado 2000.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos.

Decesos

En el lugar fallecieron cuatro personas y ocho más fueron trasladadas a distintos hospitales con lesiones de arma de fuego. La Fiscalía del Estado informó que una quinta víctima murió mientras recibía atención médica en un hospital privado.

El gobernador Mauricio Kuri informó que instruyó la activación inmediata de protocolos de seguridad en todo el estado, tras el hecho violento.