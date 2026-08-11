Riña en penal deja un interno muerto

Un enfrentamiento armado con objetos punzocortantes entre personas privadas de la libertad (PPL) del penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, dejó como saldo un interno muerto durante la madrugada de ayer lunes.

La riña carcelaria se desató alrededor de las 04:00 horas en el área de dormitorios, donde grupos antagónicos iniciaron la confrontación.

Custodios y personal médico del penal ingresaron a la zona del conflicto una vez controlado el disturbio, y confirmaron que uno de los reclusos ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba.

Durante la madrugada, elementos de seguridad y custodia realizaban recorridos de supervisión en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, cuando fueron alertados sobre un incidente en una de las estancias y acudieron de inmediato.

En la estancia número 7 localizaron a una persona privada de la libertad tendida en el piso, por lo que activaron los protocolos de atención, personal médico acudió al lugar y confirmó que ya no contaba con signos vitales.