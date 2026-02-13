Riña entre estudiantes deja un alumno apuñalado en la espalda

Un alumno de secundaria fue apuñalado por otro estudiante luego de una riña al exterior del plantel ubicado en la alcaldía Tláhuac.

El adolescente herido fue llevado, junto con su padre, a un hospital para ser atendido.

El personal médico diagnosticó que la víctima presentaba una lesión por arma punzocortante en el abdomen y otra en la espalda baja, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Presentan a menor ante MP

El presunto responsable, de 14 años de edad, fue presentado ante un agente del Ministerio Público (MP).

Más tarde, la abuela del adolescente informó que tiene dos perforaciones más en el pulmón que no habían sido detectadas, por lo que será intubado y su estado de salud se reporta como grave.

Asimismo, pidió que al presunto agresor, quien fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se le acuse de intento de homicidio y no únicamente por las lesiones.

“No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen”.