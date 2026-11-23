En el área de reclusión femenina del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, se registró una riña entre dos internas, una de ellas resultó lesionada, por lo que recibir atención médica en el penal, sin que presentara mayores problemas de salud.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que los familiares de la mujer que esta privada de la libertad que resultó con lesiones, constataron que ella se encuentra bien, pero pese a ello se van a tomar medidas para que no vuelva a suceder otro caso.

Según la información que se dio a conocer, los hechos tuvieron lugar en el módulo femenino, en donde surgió una discusión entre dos internas por diferencias personales, lo que culminó que una de ella resultara lesionada por lo que el personal médico del penal la atendió.

Las autoridades de Seguridad anunciaron que se van a tomar medidas para que este tipo de discusiones violentas terminen con internas heridas, como sucedió con este caso, el cual ya quedó resuelto.