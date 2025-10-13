Rinde Clara Brugada su primer informe

En un mensaje en el que se dijo abierta a las críticas constructivas, sin dejar de replicar lo que considera sin fundamentos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó su primer informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México y convocó a tener un diálogo entre poderes de manera periódica.

Al iniciar su discurso, Brugada Molina anunció la entrega de cinco iniciativas para el Sistema Público de Cuidados, así como reformas para fortalecer las sanciones ante despojos; aumentar las penas por lesiones agravadas por razones de género; ampliar las penas contra delitos como amenazas, y sobre el delito de asociación delictuosa.

En un mensaje que duró poco más de una hora, la mandataria refrendó su compromiso de gobernar “para todos” y propuso hacer un “ejercicio republicano” de diálogo entre poderes de manera periódica, para construir una agenda común en favor de la ciudadanía.

La mandataria capitalina aseveró que escuchó detenidamente cada uno de los posicionamientos que hicieron las distintas bancadas previo a su informe y aseveró que su gobierno acepta críticas constructivas y legítimas y “también replicamos lo que consideramos no tiene fundamentos”.

Durante sus posicionamientos, previo al informe de gobierno de Clara Brugada, las y los diputados locales reconocieron logros, pero señalaron áreas de oportunidad.

Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, destacó que en la Ciudad hay una gobernante con sentido humano que responde con inmediatez a las eventualidades sociales, naturales y fortuitas, pero además con un alto grado de eficiencia social y eficacia administrativa.