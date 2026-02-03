Rinde General Trevilla protesta nuevos mandos de alto nivels en la Defensa

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera a tres generales que van a desempeñar los cargos de subsecretario de Defensa, oficial mayor y comandante de la Guardia Nacional (GN).

En la Plaza de la Lealtad, en las instalaciones de la Defensa, el primero que rindió protesta fue el subsecretario de la Defensa, Enrique Martínez López, en lugar del general Enrique Covarrubias López, quien pasó a situación de retiro.

Trevilla Trejo manifestó que por orden de la presidenta se reconocerá como subsecretario de la Defensa Nacional al general de Estado, mayor Enrique Martínez López, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía.

El general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, rindió protesta y ejercerá el cargo de oficial mayor de la Defensa Nacional.

En tanto, el general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, tomó protesta como comandante de la Guardia Nacional.