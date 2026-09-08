Rinde Hugo Aguilar primer informe de actividades en SCJN

Las vallas aparecieron desde temprano. A un costado de Palacio Nacional, policías y elementos de seguridad marcaron el camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este lunes abrió nuevamente sus puertas para conmemorar un año de la nueva integración del máximo tribunal del país.

El acto, realizado en el área de Murales, llevó por nombre “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”.

Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional y caminó hacia la Corte. Entre simpatizantes hubo porras, saludos y teléfonos levantados, pero también una voz discordante: “no confiamos en los ministros”, gritó un manifestante que exigía justicia por un familiar.

Rendición de cuentas

La presidenta fue recibida por Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte; Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral; Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial.

Dentro del recinto, Sheinbaum ocupó la primera fila. Detrás de ella se acomodaron los ministros; a su espalda, Lenia Batres, un personaje incómodo para empresarios, según columnas reportadas por esta casa editorial.

Aguilar tomó la palabra y marcó el tono de la ceremonia: “El Poder Judicial es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes”.

El ministro presidente defendió una Corte más cercana a la ciudadanía, con una visión humanista y abierta al diálogo con los poderes federales y estatales, el Congreso y otras instituciones. Pero hizo una precisión: dialogar no significa obedecer. Al momento de resolver, dijo, juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministros actúan con plena libertad.

Austeridad

Aseguró que la nueva integración eliminó gastos, redujo 10 por ciento la plantilla administrativa y dejó fuera privilegios como el seguro de gastos médicos mayores para ministros, además de compactar estructuras de la Presidencia.

El discurso se extendió por más de 40 minutos. Los ministros se acercaron a Sheinbaum. Hubo abrazos, besos y felicitaciones.

Entre las sonrisas destacó la de María Estela Ríos González, ministra que antes fue consejera jurídica de López Obrador.

Después, Sheinbaum salió de la Corte y volvió a acercarse a las vallas para saludar a sus simpatizantes.

Primer año

En la conmemoración del primer aniversario de la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación derivada de la elección por voto popular, Hugo Aguilar Ortiz dijo que recibieron una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo, lejos de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia.

Manifestó que el Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda.

“Insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto Constitucional encuentra cabida en el poder judicial.

Debemos obediencia a la Constitución, y nuestro compromiso es con el pueblo de México por eso queremos decirlo con claridad. Hermanas y hermanos, este año de trabajo ha servido para despejar dudas”, aseveró el ministro presidente.

Comentó que los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial, un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre justo cuando el país se transforma.

“También reconocemos con responsabilidad y sentido autocrítico que la transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes. Persisten resistencias, actitudes, entendimientos y formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado.

“Por ello, convoco a todas las personas juzgadoras y al personal del poder judicial a sumarse a nueva forma de entender y hacer justicia. Aprovecho para agradecer a los sindicatos del poder judicial porque han asumido con compromiso esta tarea”, enfatizó Aguilar Ortiz.

Subrayó que todo cambio profundo requiere tiempo, sobre todo la construcción de una nueva conciencia sobre el servicio público y la responsabilidad que tienen frente a la sociedad.