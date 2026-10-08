Rinde Inzunza informe, tras 100 días de ausencia

Enrique Inzunza Cázarez, senador sin partido, entregó a la Mesa Directiva su Segundo Informe de Actividades, a pesar de que durante cuatro meses no se presentó a trabajar en la Cámara Alta luego de ser acusado en Estados Unidos de vínculos con el cártel de “Los Chapitos”.

“La política solo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad”, expresó el exmorenista en un documento de 104 cuartillas, donde no informó de sus actividades legislativas o las iniciativas que presentó desde finales de abril, cuando desapareció del Senado hasta el 1 de septiembre en que se reincorporó.

Inzunza citó en su informe al filósofo Séneca: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos”, en clara alusión a las acusaciones de fiscales de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Desde el Senado de la República, continuaré trabajando para fortalecer el Estado de Derecho”, agregó.