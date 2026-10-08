Rinde Senado homenaje a Belisario Domínguez

A 113 años de su asesinato, el Senado de la República rindió homenaje a Belisario Domínguez, político, escritor y legislador chiapaneco recordado por su participación en la vida pública del país y por sus críticas a los gobiernos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, lo que le costó la vida.

La ceremonia conmemorativa, en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna de la Cámara de Senadores, fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, quien junto a otros legisladores, como Verónica Camino y Margarita Valdez, montó una guardia de honor frente a la estatua dedicada al político originario de Comitán de Domínguez.

En el lugar se colocó una ofrenda floral y como parte del homenaje, integrantes de la Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, interpretaron el toque de silencio, en un momento solemne para recordar la trayectoria y el legado de Belisario Domínguez, quien nació el 25 de abril de 1863.

Además de desempeñarse como presidente municipal de su localidad, llegó al Senado de la República, desde donde mantuvo una postura crítica frente a las decisiones y acciones de los gobiernos de su época.