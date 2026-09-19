Rinden homenaje a Claudia Tacoronte

Valentín, padre de Claudia Tacoronte, asesinada el sábado pasado en Cuautla, ubicado al oriente del estado de Morelos, llegó a la Casa de Cultura del municipio para visitar el sitio donde agonizó su hija, al ser atacada con un arma blanca que le provocó la muerte.

Frente al lugar donde pereció la joven de 21 años, colocaron ramos de flores y permanecieron por lo menos cinco minutos frente a este sitio, que se ha convertido en una ofrenda en memoria de la estudiante española.

Con Valentín viene el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, autoridades del gobierno federal y de la fiscalía especializada en homicidios del estado de Morelos.

Al padre de la joven lo acompañó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.

En este lugar, de acuerdo con el fiscal general de Morelos, el principal sospechoso identificado como Francisco Javier “N” ingresó a la Casa de Cultura para robar el teléfono móvil de Claudia, pero, aparentemente, encontró resistencia y en respuesta la acuchilló.