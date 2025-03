Rinden homenaje a Colosio, a 31 años de magnicidio

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó en Sonora un homenaje al excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, al cumplirse 31 años de su asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana.

El dirigente acompañó a la familia del malogrado político, y montó una guardia de honor en el panteón municipal de San Martín, en Magdalena de Kino, de la que era originario.

Ante la estatua de Colosio y su esposa Diana Laura Riojas, el líder nacional del PRI dijo que el pensamiento y el ideario del político sonorense son la inspiración del partido.

“Estar aquí, en su tierra, es recordar su lucha, su visión y su profundo amor por México. Luis Donaldo sigue siendo una inspiración para quienes creemos en un país más justo y con rumbo. Su legado vive en el corazón del PRI y del pueblo de México”, escribió más tarde en un mensaje publicado en redes sociales.

Honor

Tras colocar una ofrenda floral y montar una guardia de honor, Alejandro Moreno aseguró que Luis Donaldo Colosio marcó a toda una generación de jóvenes priistas.

Acompañado por integrantes del CEN y dirigentes del Comité Directivo Estatal, así como líderes de otras entidades, expuso que Colosio “nos marcó como generación”, y destacó que, por ello, “es un gran honor estar aquí, en el lugar que lo vio nacer, formarse, en las calles que él recorrió y caminó”.

Sostuvo que el ideario del excandidato presidencial “nos convoca a ser un partido comprometido, a aprender de nuestros errores y cumplirle a la gente; a no fallarle a la gente. Tenemos ese compromiso”.

Señaló que Diana Laura Riojas, esposa del político, lo señaló en su momento: “Las balas del odio mataron a Luis Donaldo, asesinaron a Luis Donaldo, pero no su pensamiento. Su pensamiento sigue vigente; su ideario sigue vigente”.

Y eso, agregó Moreno Cárdenas, “es lo que nos inspira como partido político a seguir trabajando, a comprometernos con las y los ciudadanos, a cumplir nuestra palabra, como siempre lo hizo Luis Donaldo. Para nosotros es muy importante, y siempre acompañaremos a su familia”.

Argumentó que su muerte no solo cimbró a un partido. Cimbró, afirmó, a todo un país. Por eso, añadió, “hoy, que tenemos un gobierno al que no le gusta la democracia, un gobierno autoritario, que no convoca al diálogo, porque Morena ha sido una tragedia para el país, la convocatoria es a trabajar juntos, a trabajar en equipo”.