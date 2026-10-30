Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

Diputadas y diputados federales rindieron un minuto de silencio y un minuto de aplausos para honrar la memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció la noche de este miércoles.

El homenaje ocurrió al interior del salón verde del recinto legislativo de San Lázaro, al inicio de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien solicitó el homenaje al inicio de la comparecencia.

“Quiero aprovechar la reunión para pedirles que guardemos un minuto de silencio y después un minuto de aplausos a un gran mexicano que el día de ayer (miércoles) falleció, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien le debemos quizás estar aquí”, declaró.

Monreal Ávila calificó al ingeniero Cárdenas como “un mexicano de excepción”.

También en la mañanera fue recordado

Tras darse a conocer la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, en la conferencia mañanera de ese jueves en Palacio se realizó un homenaje al que asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo; y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias a la familia del excandidato presidencial y a sus hijos Cuauhtémoc, Camila y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia.

Peña Nieto lamenta fallecimiento

Por su parte, Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, lamentó la muerte del ingeniero.

El exmandatario priista calificó a Cárdenas Solórzano como una figura fundamental en la transición democrática de México y destacó su lucha política para dar paso a la pluralidad y al fortalecimiento democrático del país.

Deja huella imborrable en lucha democrática

Por otra parte, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano deja una huella imborrable en la lucha por democratizar México.

Al expresar sus condolencias por la muerte del excandidato presidencial izquierdista, el ministro señaló que el país requiere seguir el ejemplo de Cárdenas Solorzano, fundador del extinto PRD, gobernador de Michoacán y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Así también, el Consejo General del INE guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y se destacó su labor en la transición democrática, además que se recordó el fraude electoral de 1988 donde se le arrebató el triunfo electoral de la Presidencia de la República.