Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

En sesión del pleno del Senado de la República, todos los grupos parlamentarios rindieron homenaje póstumo al ingeniero y político mexicano, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, quien falleció el pasado 28 de octubre, pero mientras Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo suyo el legado del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la oposición afirmó que el régimen morenista ha traicionado los postulados cardenistas.

A nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Carolina Viggiano indicó que Morena no es heredero del movimiento cardenista ni del legado del ingeniero.

“En estos días hemos visto múltiples homenajes desde el poder, pero nombrar a Cárdenas no consiste en invocar su apellido ni en colgar el retrato de su padre, consiste en cuidar y mejorar lo que él ayudó a levantar”, externó.