Rinden minuto de silencio en memoria de Zenyazen

En un asunto no inscrito en el orden del día, el pleno de la Cámara de Diputados concedió un minuto de silencio en memoria del diputado de Morena, Zenyazen Escobar García, quien falleció el pasado 4 de septiembre.

Ocurrió al inicio de la sesión ordinaria de este martes, a petición de la diputada morenista Margarita Corro: “Solicitar un minuto de silencio por nuestro coordinador de la bancada de Veracruz, el diputado Zenyazen Escobar”.

En respuesta, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños Cacho, concedió la solicitud.

“La junta de Coordinación Política acordó hacer un homenaje para el día de mañana en memoria de nuestro compañero Zenyazen Escobar, pero su petición esta Mesa Directiva la toma en cuenta y se otorga un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Zenyazen Escobar, les solicito a todas y todos ponerse de pie”, expuso Cacho Cue, quien envió sus condolencias a familiares y amigos del congresista fallecido.