Rinden protesta las 881 personas juzgadoras del país

Con más de media hora de retraso, dio inicio la sesión para la toma de protesta de las 881 personas juzgadoras que fueron electas por votación, luego de que los líderes de partidos dieran su posicionamiento.

Los nuevos nueve ministros emanados del llamado Plan C del expresidente López Obrador y de las elecciones del pasado 1 de junio, rindieron la protesta de ley ante el pleno del Senado.

Así, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta de ley a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González.

Asimismo, en esta sesión histórica para el Poder Judicial de la Federación, los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.

Cabe destacar que el ministro Arístides Guerrero García arribó al salón de plenos en silla de ruedas, ello porque hace unas semanas sufrió un accidente automovilístico; en tanto, Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy asistieron como testigos de honor.

Posteriormente, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros sesionaron y se instalaron formalmente para arrancar sus trabajos al frente del máximo tribunal del país.

Invitados especiales

La sesión solemne contó con la presencia, como invitadas especiales, de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto.

A las 22:02 horas rindieron protesta los ministros del máximo tribunal del país, encabezados por su presidente Hugo Aguilar, quienes fueron presentados uno a uno, ovacionados y recibidos con aplausos no solo por las bancadas de Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, sino también por la flamante nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y funcionarias federales asistentes al acto.

Oposición reducida

En contraste, la oposición, reducida a las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano, ya que el PRI se ausentó.

La morenista Sasil de León expresó que la toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN “es un momento histórico que pone fin a una era feudal, de familiares poderosos, de agravios, de cuotas de poder y favoritismo en la aplicación de la justicia”.

Enfatizó que Morena está orgulloso de este proceso de reforma judicial “y hoy el pueblo y los que estamos aquí somos testigos de un acontecimiento histórico”.

Rindieron protesta los ministros de la SCJN: Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Sara Herrerías y Arístides Guerrero.

Por el Tribunal de Disciplina Judicial rindieron protesta de ley los magistrados Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés, Indira García, Bernardo Bátiz y Rufino León. De la Sala superior del TEPJF protestaron Gilberto de Guzmán y Claudia Valle.