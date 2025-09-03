Rinden protesta nuevos magistrados y jueces

Este lunes 1 de septiembre rindieron protesta los jueces y ministros de 19 estados del país que tuvieron elecciones judiciales el pasado 1 de junio.

Baja California, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Yucatán, son las entidades que tendrán nuevos cargos dentro de sus órganos de justicia locales.

La ceremonia marca el inicio de sus funciones dentro del Poder Judicial local, en cumplimiento de los plazos establecidos por la reforma judicial.