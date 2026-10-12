Roban autos de lujo en EUA para entregarlos a capos

Cárteles mexicanos de la droga están robando autos y camionetas de lujo de agencias de alquiler estadounidenses a un ritmo alarmante, reportó este domingo el diario Los Angeles Times, que señaló que los vehículos son contrabandeados a México para que los capos puedan circular en los últimos modelos de BMW y Cadillac.

En un reportaje publicado por Times, titulado “Los cárteles mexicanos están armando flotas de lujo robando autos de alquiler de EU”, el periodista Steve Fisher y Puente News Collaboration, señalan que las agencias de seguridad pública y las empresas encargadas de recuperar los vehículos robados afirman que, si bien gran parte de los robos ocurren en los estados fronterizos, los miembros de los cárteles han robado vehículos en lugares tan lejanos como Nueva York, Chicago y Miami. Sin embargo, California es el punto más común donde hurtan los vehículos.

El sargento Juvey Mejía, de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y miembro del Grupo de Trabajo para la Prevención Regional del Robo de Automóviles, dijo a Times que a los cárteles les encantan las camionetas pickup de alta resistencia y los Jeeps. “Cualquier cosa que pueda atravesar terrenos difíciles para escapar de la Patrulla Fronteriza y así poder transportar droga”, explicó.

De acuerdo con la investigación, además de las Chevy Suburban, las Ford Raptor y las camionetas Toyota, los cárteles prefieren las Cadillac Escalade y los SUV de BMW.

Los grupos criminales suelen modificar las camionetas, agregándolas blindaje de acero pesado a prueba de balas, aberturas de disparo y soportes para armas.